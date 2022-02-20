برشلونة يروض "خفافيش" فالنسيا برباعية (فيديو)

حقق برشلونة فوزا عريضا على مضيفه فالنسيا بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الميستايا" اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل رباعية الفريق الكتالوني كل من الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ "هدفين" في الدقيقتين 23 و38 والهولندي فرينكي دي يونغ في الدقيقة 32 وبيدري في الدقيقة 63، فيما سجل هدف "خفافيش" فالنسيا الوحيد كارلوس سولير في الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد فالنسيا عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر على جدول ترتيب فرق "الليغا".

المصدر: RT