الروسي روبليف يتوج بلقب بطولة مرسيليا للتنس (فيديو)

توج الروسي أندريه روبليف بلقب بطولة مرسيليا الفرنسية لكرة المضرب، بعد فوزه اليوم الأحد في المباراة النهائية على الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم بمجموعتين نظيفتين.

وحسم روبليف البالغ 24 عاما المباراة النهائية لمصلحته بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 7-5 و7-6، خلال ساعة واحدة و57 دقيقة.

The 2022 Marseille champ!



Championship point as @AndreyRublev97 took the title at the #Open13Provence 🌟 pic.twitter.com/vSkhTqZPg9 — Tennis TV (@TennisTV) February 20, 2022

وبفوزه بلقب بطولة مرسيليا البالغ مجموع جوائزها أكثر من نصف مليون يورو، حقق روبيلف أول ألقابه في عام 2022 والتاسع خلال مسيرته الاحترافية.

A first title since Rotterdam 2021 🌟



Congrats on a great week, @AndreyRublev97! pic.twitter.com/t9MTf8W7CA — Tennis TV (@TennisTV) February 20, 2022

Tennis is all about problem solving



😅 @AndreyRublev97pic.twitter.com/XeGqT59hKi — Tennis TV (@TennisTV) February 20, 2022

المصدر: rsport.ria.ru