الروسي روبليف يتوج بلقب بطولة مرسيليا للتنس (فيديو)
توج الروسي أندريه روبليف بلقب بطولة مرسيليا الفرنسية لكرة المضرب، بعد فوزه اليوم الأحد في المباراة النهائية على الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم بمجموعتين نظيفتين.
وحسم روبليف البالغ 24 عاما المباراة النهائية لمصلحته بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 7-5 و7-6، خلال ساعة واحدة و57 دقيقة.
The 2022 Marseille champ!— Tennis TV (@TennisTV) February 20, 2022
Championship point as @AndreyRublev97 took the title at the #Open13Provence 🌟 pic.twitter.com/vSkhTqZPg9
وبفوزه بلقب بطولة مرسيليا البالغ مجموع جوائزها أكثر من نصف مليون يورو، حقق روبيلف أول ألقابه في عام 2022 والتاسع خلال مسيرته الاحترافية.
A first title since Rotterdam 2021 🌟— Tennis TV (@TennisTV) February 20, 2022
Congrats on a great week, @AndreyRublev97! pic.twitter.com/t9MTf8W7CA
Tennis is all about problem solving— Tennis TV (@TennisTV) February 20, 2022
😅 @AndreyRublev97pic.twitter.com/XeGqT59hKi
المصدر: rsport.ria.ru
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