 
مباشر

الروسي روبليف يتوج بلقب بطولة مرسيليا للتنس (فيديو)

الرياضة

الروسي روبليف يتوج بلقب بطولة مرسيليا للتنس (فيديو)
legion-media.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sfos

توج الروسي أندريه روبليف بلقب بطولة مرسيليا الفرنسية لكرة المضرب، بعد فوزه اليوم الأحد في المباراة النهائية على الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم بمجموعتين نظيفتين.

وحسم روبليف البالغ 24 عاما المباراة النهائية لمصلحته بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 7-5 و7-6، خلال ساعة واحدة و57 دقيقة.

وبفوزه بلقب بطولة مرسيليا البالغ مجموع جوائزها أكثر من نصف مليون يورو، حقق روبيلف أول ألقابه في عام 2022 والتاسع خلال مسيرته الاحترافية.

المصدر: rsport.ria.ru

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا