بعد ختام منافسات أولمبياد "بكين 2022".. تعرف على الترتيب النهائي لجدول الميداليات
تربعت النرويج على صدارة جدول ترتيب ميداليات النسخة الـ24 من الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022"، التي استضافتها الصين بالفترة بين 4 و20 فبراير الجاري.
ترتيب جدول الميداليات بعد ختام منافسات اليوم الـ16 والأخير من أولمبياد بكين:
1- النرويج (16 ذهبية و8 فضية و13 برونزية)
2- ألمانيا (12 ذهبية و10 فضية و5 برونزية)
3- الصين (9 ذهبية و4 فضية وبرونزيتان)
4- الولايات المتحدة (8 ذهبية و10 فضية و7 برونزية)
5- السويد (8 ذهبية و5 فضية و5 برونزية)
6- هولندا (8 ذهبية و5 فضية و4 برونزية)
7- النمسا (7 ذهبية و7 فضية و4 برونزية)
8- سويسرا (7 ذهبية وفضيتان و5 برونزية)
9- روسيا (6 ذهبية و12 فضية و14 برونزية).
الجدول كاملا:
المصدر: olympics.com
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