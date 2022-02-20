بوكيتينو يعلق على سقوط سان جيرمان بثلاثية أمام نانت

أعرب مدرب باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، عن خيبة أمله لخسارة فريقه أمام مضيفه نانت، في مباراة أقيمت أمس السبت، ضمن الأسبوع الـ25 من الدوري الفرنسي.

وتعرض سان جيرمان لخسارة مفاجئة على يد مضيفه نانت بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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وقال بوكيتينو بعد المباراة في تصريحات نقلها موقع النادي الباريسي: "إننا غاضبون جدا. نشعر بخيبة أمل كبيرة جدا من النتيجة طبعا. لعبنا بطريقة لم تكن سيئة، كانت هناك أشياء إيجابية، ولكننا خسرنا المباراة، لأن الفريق المنافس كانت له لحظات كان فيها حاسما وفعالا أمام المرمى".

وأضاف المدرب الأرجنتيني "إننا ندفع غاليا ثمن هذا النوع من الوضعيات. بالنسبة لي كانت هناك عدة أشياء إيجابية ولكن عندما نخسر 1-3 أمام نانت، من الصعب استحضار تلك الأمور الإيجابية. ولكن مسؤوليتنا هي الوقوف وإصلاح المشاكل التي واجهتنا في لقاء نانت".

وأكمل: "لا أعتقد أننا كنا مرهقين، إنها مباراة مختلفة، ومنافسة مختلفة. كنا نعلم كل ذلك، ولكننا لم نعرف كيف ندير هذا الوضع".

ورغم الخسارة، فما زال سان جيرمان يغرد منفردا في صدارة الدوري الفرنسي برصيد 59 هدفا، بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه، بينما ارتقى نانت إلى المركز الخامس، بعدما رفع رصيده إلى 38 نقطة.

المصدر: psg.fr