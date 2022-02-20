رياضية تايوانية تواجه خطر العقوبة من قبل رئيس وزراء بلادها لارتدائها زيا صينيا (صورة)

يريد رئيس وزراء تايوان، سو تسينغ تشانغ، معاقبة متزلجة أولمبية تايوانية لارتدائها ما بدا أنه زي الفريق الصيني المنافس أثناء التدريبات.

ويعتبر التعامل مع الشعارات التي تشير إلى الجانبين الصيني والتايواني، أمرا حساسا على نحو استثنائي.

ويعتبر الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، جزيرة تايوان جزء من أراضي الصين.

ونشرت المتزلجة هوانغ يو تينغ، وهي واحدة من أربعة رياضيين تايوانيين يشاركون في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا في بكين، مقطعا مصورا على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي يوم 23 من يناير الماضي، تظهر فيه وهي تتدرب مرتديه ما تبدو أنها ملابس صينية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التايوانية.

Speed Skater Huang Yu-ting,pissed off her home country when she took a picture of herself wearing a Chinese team outfit that her friend gave to her when she was training. Taiwanese politicians, netcitizens wrote nasty posts,she replied by playing Taylor Swift song shake it off. pic.twitter.com/ac1yzAM6uR — TheSaint (@Peter63662755) February 4, 2022

Big cheer from the Beijing crowd for Taiwan’s flag bearer Huang Yu-ting at the 500m speed skating.



She got herself into a world of pain for wearing China’s uniform last week.



Tonight she wore the IOC-mandated Chinese Taipei outfit — but finished way off the pace. pic.twitter.com/VEh4K7ocko — Will Glasgow (@wmdglasgow) February 13, 2022

وقالت الوكالة، إن هوانغ اعتذرت وأزالت المقطع المصور.

وطلب رئيس الوزراء التايواني سو تسينغ تشانغ من وزارة التعليم والرياضة، التحقيق في الأمر حتى تحصل هوانغ على "العقوبة المناسبة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء التايوانية عن المتحدث باسم الحكومة، لو بينغ تشينغ.

وذكرت الوكالة، أن الإدارة الرياضية التايوانية، قالت إن هوانغ لن تواجه عقوبة، ولكن يجب أن تكون "أكثر وعيا بحساسية الأمور السياسية عبر مضيق تايوان".

المصدر: أ ب