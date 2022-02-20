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رياضية تايوانية تواجه خطر العقوبة من قبل رئيس وزراء بلادها لارتدائها زيا صينيا (صورة)

الرياضة

رياضية تايوانية تواجه خطر العقوبة من قبل رئيس وزراء بلادها لارتدائها زيا صينيا (صورة)
Legion-Media
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يريد رئيس وزراء تايوان، سو تسينغ تشانغ، معاقبة متزلجة أولمبية تايوانية لارتدائها ما بدا أنه زي الفريق الصيني المنافس أثناء التدريبات.

ويعتبر التعامل مع الشعارات التي تشير إلى الجانبين الصيني والتايواني، أمرا حساسا على نحو استثنائي.

ويعتبر الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، جزيرة تايوان جزء من أراضي الصين.

ونشرت المتزلجة هوانغ يو تينغ، وهي واحدة من أربعة رياضيين تايوانيين يشاركون في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا في بكين، مقطعا مصورا على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي يوم 23 من يناير الماضي، تظهر فيه وهي تتدرب مرتديه ما تبدو أنها ملابس صينية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التايوانية.

وقالت الوكالة، إن هوانغ اعتذرت وأزالت المقطع المصور.

وطلب رئيس الوزراء التايواني سو تسينغ تشانغ من وزارة التعليم والرياضة، التحقيق في الأمر حتى تحصل هوانغ على "العقوبة المناسبة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء التايوانية عن المتحدث باسم الحكومة، لو بينغ تشينغ.

وذكرت الوكالة، أن الإدارة الرياضية التايوانية، قالت إن هوانغ لن تواجه عقوبة، ولكن يجب أن تكون "أكثر وعيا بحساسية الأمور السياسية عبر مضيق تايوان".

المصدر: أ ب 

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