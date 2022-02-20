منتخب روسيا للهوكي يكتفي بالميدالية الفضية في أولمبياد بكين

اكتفى المنتخب الروسي بالميدالية الفضية في مسابقة الهوكي على الجليد ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا في بكين، بخسارته في المباراة النهائية أمام فنلندا.

وخسر المنتخب الروسي المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الأحد، أمام نظيره الفنلندي، بنتيجة 1-2.

وهذه الميدالية الذهبية الأولى لمنتخب فنلندا للهوكي في تاريخ مشاركاته في الألعاب الأولمبية.

وكان المنتخب الروسي، توج بالميدالية الذهبية في مسابقة الهوكي على حساب ألمانيا، في النسخة الماضية من الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، في العام 2018.

تجدر الإشارة إلى أن حفل ختام الألعاب الأولمبية في بكين، سيقام اليوم الأحد، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت غرينيتش، ويستمر لساعتين.

المصدر: lenta.ru