ارتبك تحت الجليد فلم يجد المخرج.. سباح يكاد يفقد حياته داخل بحيرة متجمدة (فيديو)

أصيب غواص حر بالارتباك أثناء السباحة في بحيرة متجمدة حيث لم يجد المخرج فعلق تحت الجليد، وسط محاولات زملائه إنقاذه قبل الغرق.

وشارك السباح السلوفاكي، بوريس أورافيك (31 عاما)، في السباحة تحت الجليد، عندما أصيب بالارتباك وبدأ في البحث بشكل يائس عن المخرج من خلال فوهة الجليد.

ونشر أورافيك مقطع فيديو على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، حيث تم تصويره تحت الجليد في بحيرة متجمدة بمنطقة فيسوكي تاتري في جبال تاترا العالية في سلوفاكيا.

ويظهر السباح في الفيديو وهو يستعد عند مدخل فوهة الجليد، قبل أخذ جرعة كبيرة من الهواء والقفز. وعند الوصول إلى نقطة الخروج، حيث يقف العديد من زملائه على الجليد، يبدو أنه يفقد إحساسه بالاتجاه الصحيح نحو المخرج ويذهب في الاتجاه الخطأ.

على إثر ذلك، حاول زملاؤه توجيهه في الاتجاه الصحيح دون جدوى، فقام رجل برمي جسده على الجليد في محاولة لاختراقه، لكنه فشل، وفي النهاية أمسك السباح بحبل كان مربوطا بجسده وتبعه ليخرج من نفس المكان الذي دخل منه.

المصدر: ديلي ستار