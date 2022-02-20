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متسابقة إسبانية تنجو من حادث مروع بعد انقلاب سيارتها في سباق بالسعودية (فيديو)

الرياضة

متسابقة إسبانية تنجو من حادث مروع بعد انقلاب سيارتها في سباق بالسعودية (فيديو)
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تعرضت السائقة الإسبانية، كريستين زونكا، لحادث انقلاب مروع خلال الحصة التأهيلية الأولى من سباق منافسات "إكستريم إي" للسيارات التي تستضيفها مدينة نيوم السعودية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو الانقلاب، بعد أن فقدت المتسابقة السيطرة على مركبتها، ونقلت بعدها بالإسعاف، ولم تتعرض لأذى.

وانطلق سباق "إكستريم إي" في نيوم صباح أمس السبت، وهو ثاني سباق من سلسلة "إكستريم إي" لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، ويقام على مدى يومين بمشاركة 10 فرق عالمية و20 سائقا وسائقة من محترفي هذه الرياضة.

المصدر: وكالات

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