مورينيو يعود لعادته القديمة ويخطف الأضواء في لقاء روما وفيرونا (فيديو)

تصدر مدرب نادي روما، البرتغالي جوزيه مورينيو، عناوين الصحف، بعد طرده خلال مباراة فريقه أمام هيلاس فيرونا، أمس السبت، التي انتهت بالتعادل 2-2، ضمن الجولة 26 من الدوري الإيطالي.

وحصل مورينيو على البطاقة الحمراء، بعد اعتراضه بشكل غير لائق على حكم المباراة، من خلال ركل الكرة بعيدا، بعد احتساب 4 دقائق فقط كوقت محتسب بدل ضائع، رغم أن لاعبي فيرونا سقطوا أكثر من مرة لإضاعة الوقت.

Jose Mourinho has been sent off for Roma again this season! 🔴



He's lost his cool in stoppage time! pic.twitter.com/WAH20txnQd — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 19, 2022

The man is box office 🤩



There will never be another like Jose Mourinho 😂 pic.twitter.com/R0iNXyNylx — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 19, 2022

ورفض مورينيو الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام عقب نهاية المباراة، حيث بدت عليه علامات الغضب، بعد تعادل فريقه 2-2 وحصوله هو على بطاقة حمراء.

ونشر مورينيو عبر حسابه على "إنستغرام" عدة صور له من المباراة: وكتب عليها: "الصورة 1 استحواذ الكرة، الصورة 2 كرة مباشرة، الصورة 3 أحب هؤلاء الناس وأحارب لأجلهم، أما بالنسبة للرابعة (وهو يركل الكرة) فلن أتحدث عنها".

وأضاف: "من الأفضل العودة إلى المنزل وتناول عشاء لطيف.. أتمنى لكم يوم أحد سعيد".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يطرد فيها مورينيو، حيث تلقى المدير الفني البرتغالي عددا من البطاقات الحمراء والصفراء على مدار مسيرته، بالإضافة إلى احتلاله عناوين الصحف لأسباب سلبية.

وبعد هذا التعادل، رفع روما رصيده إلى 41 نقطة في المركز السابع، وباتت وضعيته تتعقد في حجز بطاقة التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، إذ أصبح يتخلف بفارق ست نقاط عن يوفنتوس، صاحب المركز الرابع في الدوري الإيطالي (آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال).

المصدر: وكالات