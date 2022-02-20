ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي محرز وصلاح

عزز النجم المصري، محمد صلاح، صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما قاد ليفربول للفوز على نوريتش سيتي، أمس السبت، في الجولة الـ26 من المسابقة.

وسجل صلاح الهدف الثاني، ليساهم في فوز ليفربول على نوريتش بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وبهذا الهدف، أحكم النجم المصري، قبضته على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، حيث رفع رصيده إلى 17 هدفا، وبات يبتعد بفارق خمسة أهداف، عن أقرب منافسيه، زميله في نادي ليفربول، الدولي البرتغالي ديوغو جوتا.

أما النجم الجزائري، رياض محرز، فقد ارتقى إلى المركز العاشر في قائمة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي، بعدما سجل هدفا من ركلة جزاء في اللقاء الذي خسره فريقه مانشستر سيتي أمام ضيفه توتنهام 2-3، أمس السبت.

ورفع الجناح الجزائري رصيده إلى ثمانية أهداف.

وفيما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن:

1- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 17 هدفا.

2- البرتغالي ديوغو جوتا (ليفربول) – 12 هدفا.

3- الإنجليزي رحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي) – 10 أهداف.

4- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – 9 أهداف.

- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير) – 9 أهداف.

- الإنجليزي جيمي فاردي (ليستر سيتي) – 9 أهداف.

- النيجيري إيمانويل دينيس (واتفورد) – 9 أهداف.

- الإنجليزي إيميل سميث روي (أرسنال) – 9 أهداف.

- السنغالي ساديو ماني (ليفربول) – 9 أهداف

5- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) – 8 أهداف.

المصدر: RT