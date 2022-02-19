السلطات المغربية ترفض طلب الزمالك المصري

رفضت السلطات المغربية طلب مسؤولي الزمالك المصري بالسماح لبعثة الفريق السفر إلى المغرب مباشرة من أنغولا بطائرة خاصة لمواجهة الوداد الرياضي في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

ووفقا لموقع "كووورة" بعد رفض السلطات المغربية، سيضطر النادي المصري، للعودة إلى القاهرة خلال الساعات القادمة، على أن يغادر من العاصمة المصرية صوب الدار البيضاء لمواجهة الفريق المغربي.

وخاض الأبيض مباراته ضد ساجرادا الأنغولي في الجولة الثانية من دور المجموعات من المسابقة القارية، اليوم السبت، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وكان مسؤولو الزمالك قرروا في وقت سابق أن يسافر الفريق للمغرب مباشرة من أنغولا لمواجهة الوداد يوم السبت المقبل، إلا أن الضوابط التي وضعتها السلطات المغربية حالت دون ذلك.

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ووضعت السلطات المغربية أنغولا ضمن القائمة الحمراء التي ترفض استقبال رحلات طيران منها بسبب تفشي فيروس كورونا، وطلب الزمالك استثنائهم بسبب دخولهم المغرب بطائرة خاصة.

ويتصدر بيترو أتلتيكو الأنجولي المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، يليه الوداد بـ 3 نقاط، ثم الزمالك بنقطتين، ويتذيل ساجرادا جدول الترتيب بنقطة واحدة.

المصدر: kooora