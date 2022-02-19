دوري أبطال إفريقيا.. الوداد المغربي يتعثر أمام بيترو أتلتيكو والمريخ السوداني يسقط في فخ التعادل

سقط الوداد البيضاوي في فخ الخسارة أمام مضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي بنتيجة (1-2)، مساء اليوم السبت على ملعب 11 نوفمبر، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا.

وتقدم بيترو أتلتيكو بهدف لتياغو أزولا في الدقيقة 41، قبل أن يتعادل جلال الداودي للوداد عند الدقيقة 59، إلا أن الأنغولي يانو سجل هدف الفوز لأصحاب الأرض، بالدقيقة 68.

هدف عالمي عالمي من الوداد في مرمي بترو اتليتكو pic.twitter.com/LEPA4qQwrj — Mohamed Mahmoud (@Mohamed89903806) February 19, 2022

وبذلك الفوز، خطف بيترو أتلتيكو صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، وتراجع الوداد إلى مقعد المركز الثاني بـ3 نقاط، متقدما على الزمالك المصري الذي يملك نقطة واحدة ولديه مباراة مع ساجرادا الأنجولي "متذيل المجموعة" على نفس الملعب، في وقت لاحق من اليوم.

وفي مباراة أخرى استهل فريق المريخ السوداني مشواره بمجموعات دوري أبطال إفريقيا بالتعادل السلبي في ملعبه "الافتراضي" ستاد السلام بالقاهرة، مع صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بالمسابقة القارية.



وكانت مباراة الجولة الأولى بين المريخ والأهلي المصري تأجلت لمشاركة الأخير في كأس العالم للأندية في الإمارات.

المصدر: "وكالات"



ورفع صن داونز رصيده إلى 4 نقاط، بعدما فاز على الهلال السوداني في الجولة الأولى على ملعبه، 1-0، يليه المريخ والهلال والأهلي ولكل منهم نقطة واحدة.

المصدر: "وكالات"