محكمة التحكيم الرياضية ترفض الاستئناف الأمريكي بخصوص ميداليات التزحلق على الجليد في بكين

رفضت محكمة التحكيم الرياضية استئناف الرياضيين الأمريكيين ضد قرار اللجنة الأولمبية الدولية تأجيل توزيع الميداليات عقب مسابقة التزحلق على الجليد للفرق في أولمبياد بكين 2022.

وكان من المفترض أن يقام حفل توزيع الميداليات عقب مسابقة التزحلق للفرق في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022" في 7 فبراير، لكن تم تأجيل الحفل بسبب النتيجة الإيجابية لاختبار المنشطات للبطلة الروسية كاميلا فالييفا.

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وتم استئناف القرار من قبل 9 رياضيين أمريكيين شاركوا في بطولة الفريق هم: إيفان بيتس، ماديسون تشالك، كارين تشن، ناثان تشن، فينسينت تشو، ماديسون هوبيل، زاكاري دونوجو، أليكسا كنيريم، براندون فريزر.

واحتل فريق الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثاني في بطولة الفرق برصيد 65 نقطة، فيما حصل الفريق الياباني على الميدالية البرونزية بعد أن جاء ثالثا برصيد 63 نقطة، ونال الفريق الروسي الميدالية الذهبية برصيد 74 نقطة.

المصدر: rsport.ria.ru