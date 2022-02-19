منع ظهور إعلامي رياضي مصري وإحالته إلى التحقيق

أصدرت نقابة الإعلاميين في مصر السبت، قرارا بمنع ظهور الإعلامي الرياضي هاني حتحوت عبر الوسائل الإعلامية المصرية، وإحالته للتحقيق.

وقالت نقابة الإعلاميين في بيان، إن المرصد الإعلامي التابع لها، "رصد تجاوزات مهنية، وخرقا لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني".

وأهابت النقابة، بالإعلاميين في مجموعة قنوات "صدى البلد"، التنبيه على كل من يمارس نشاطا إعلاميا لديها، "في الشعب الخمسة والمنصوص عليها بقانون نقابة الإعلاميين، تقديم برامج الإخراج الإعداد التحرير المراسلة، سرعة التوجه إلى مقر نقابة الإعلاميين لتقنين أوضاعهم".

نقابة الإعلاميين تعلن منع ظهور هانى حتحوت وإحالته للتحقيق pic.twitter.com/iAMDsS8FUX — Trend Ahlawy (@Trend_Ahlawy74) February 19, 2022

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بدوره علق المذيع حتحوت على القرار، أنه لا يعرف أسباب وقفه وإحالته للتحقيق من قبل نقابة الإعلاميين.

وأضاف حتحوت في تصريح لـ "القاهرة 24": أنتظر توضيحا من النقابة بخصوص وقفي عن العمل"، مؤكدا أنه تم تقييده بنقابة الإعلاميين منذ 3 شهور.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"