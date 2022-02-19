رانغنيك يؤكد استمرار ماغواير في حمل شارة قيادة يونايتد

أكد مدرب مانشستر يونايتد، رالف رانغنيك، استمرار هاري ماغواير في حمل شارة قيادة "الشياطين الحمر"، وذلك وسط أنباء عن وجود مشاكل بين المدافع الإنجليزي ونجم يونايتد كريستيانو رونالدو.

ولعب تواضع أداء ماغواير، دورا في تردي نتائج يونايتد هذا الموسم، وقد زعمت وسائل إعلام محلية بأن رونالدو، العائد إلى الفريق هذا الموسم قادما من يوفنتوس الإيطالي، يشكك بأحقية المدافع الدولي لإنجليزي في حمله شارة القائد، وهو أمر نفى الأخير صحته الجمعة ثم جاء دور مدربه رانغنيك للتأكيد بأن شيئا لن يتغير من ناحية القيادة حتى نهاية الموسم.

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وقال رانغنيك عشية مواجهة يونايتد وليدز المقررة غدا الأحد، ضمن منافسات الدوري الممتاز: "هذا محض هراء. لم أتحدث أبدا مع أي لاعب بشأن تغيير محتمل في القيادة. لم يكن الأمر مطروحا أبدا بالنسبة لي".

وتابع "أنا من يقرر من هو القائد، وبالتالي ليس هناك أي سبب يدفعني للحديث عن الأمر مع أي شخص آخر. هاري ماغواير قائدنا وسيبقى قائدنا حتى نهاية الموسم".

وقبل النفي الصادر عن رانغنيك، قال ماغواير نفسه عبر حسابه في موقع "تويتر": "لقد رأيت الكثير من التقارير غير الصحيحة بشأن هذا النادي، وهذا (تقرير) آخر. لن أبدأ بالتعليق على كل شيء كُتِب، لكنني بحاجة لتوضيح هذا الأمر. نحنا يونايتد ومركزون على مباراة الأحد (ضد ليدز)".

وتولى ماغواير، أغلى مدافع في العالم، قيادة "الشياطين الحمر" منذ يناير 2020 بقرار من المدرب السابق النرويجي أولي غونار سولشاير، وذلك بعد خمسة أشهر من وصول المدافع الدولي الإنجليزي إلى "أولد ترافورد" من ليستر سيتي، مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: أ ف ب