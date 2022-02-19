بعد تعرضه لأزمة قلبية.. أغويرو يكشف خططه في الفترة المقبلة

كشف سيرخيو أغويرو نجم الأرجنتين المعتزل حديثا عن إمكانية تواجده مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022.

وقال الأرجنتيني:"سأذهب إلى كأس العالم، لدي اجتماع هذا الأسبوع، أريد الذهاب إلى البطولة، قد انضم للجهاز الفني".

وجاء ذلك خلال مقابلة إذاعية للاعب برشلونة السابق مع "راديو 10" الأرجنتيني.

واعتزل أغويرو لعب كرة القدم مؤخرا بسبب مشكلة في قلبه تم اكتشافها بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء اللعب مع برشلونة في الدوري الإسباني.

وأضاف اللاعب البالغ 33 عاما: "تحدثت مع ليونيل سكالوني (المدرب) وتشيكي تابيا (رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم). وسنرى".

وأكمل: "لو ذهبت إلى المونديال سأكون مع اللاعبين في التدريبات، سأذهب حتما، لو لم يكن مع المنتخب، سأكون مساندا ومحفزا للاعبين".

🎙 Kun Aguero to @Radio10: “The desire to win the World Cup is there. The team is very confident. Scaloni has found the group”. 🇦🇷🏆🇶🇦 pic.twitter.com/9Htc7GEwI7 — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) February 18, 2022

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وتابع: "لست في الفريق الآن، لكن حين فزنا بكوبا أمريكا كان المنتخب يتمتع بثقة عالية جدا، اعتقد أن سكالوني وجد المجموعة المناسبة".

وختم: "سكالوني لديه خبرة العمل كمساعد في كأس العالم، واللعب أيضا، هذا سيؤثر إيجابا على الفريق".

وشارك أغويرو بقميص منتخب "راقصي التانغو" في 101 مباراة، سجل 41 هدفا ومرر 19 تمريرة حاسمة، كما شارك في آخر 3 نسخ من كأس العالم، أبرز نتيجة كانت الوصافة في 2014 أمام المنتخب الألماني.

المصدر: "وكالات"