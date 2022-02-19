الوحدات الأردني يعزز صفوفه بمهاجم أرجنتيني استعدادا لدوري أبطال آسيا

أعلن نادي الوحدات الأردني لكرة القدم، تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني ماتياس جاستون كاسترو، لتعزيز صفوف الفريق قبل ظهوره التاريخي الثاني في مسابقة دوري أبطال آسيا.

وجاء اتفاق نادي الوحدات مع كاسترو، بعد مفاوضات مكثفة وبتوصية من البرازيلي فييرا، المدير الفني الجديد للفريق.

وقال الوحدات في بيان: "استقطب نادي الوحدات المهاجم الأرجنتيني ماتياس غاستون كاسترو البالغ من العمر 31 عاما، للانضمام إلى صفوف فريق الوحدات لكرة القدم، بهدف تمثيله في الاستحقاقات المحلية والآسيوية المقبلة، ومن المنتظر أن يصل كاسترو، يوم الأربعاء المقبل".

وأشار الوحدات إلى أن المهاجم الأرجنتيني الجديد للفريق، كان قد بدأ مشواره الكروي في بلاده قبل أن يخوض تجارب احترافية عديدة في أوروغواي، وتشيلي، واليونان، وكولومبيا.

ويعتبر كاسترو المحترف الأجنبي الثاني بصفوف الوحدات، بعدما تم الاتفاق مع التونسي حمزة لحمر.

ويسعى نادي الوحدات إلى إنهاء ملف استقدام المحترفين الأجانب، من خلال استقطاب محترف ثالث، يشغل مركز لاعب الارتكاز في الأيام المقبلة.

وتنتظر الوحدات مهمات عديدة في الموسم الجديد، حيث سيشارك في ثلاث بطولات محلية، إلى جانب بطولة القدس والكرامة، وتدشين ظهوره التاريخي الثاني في دوري أبطال آسيا.

المصدر: وكالات