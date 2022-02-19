الاتحاد الرياضي العام السوري يكشف حقيقة فصل حارس منتخب سوريا عالمة

كشف الاتحاد الرياضي العام السوري، اليوم السبت، حقيقة فصل حارس مرمى منتخب سوريا، إبراهيم عالمة من منظمة الاتحاد بسبب تصريحات أدلى بها لأحد البرامج الإذاعية.

وقال الاتحاد في بيان نشره على صفحته في موقع "فيسبوك": "تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي أخبارا عن نية فصل حارس مرمى منتخب سوريا إبراهيم عالمة من منظمة الاتحاد الرياضي العام بسبب تصريحات أدلى بها لأحد البرامج الإذاعية".

وأضاف: "المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام يؤكد أن حارس مرمى منتخب سوريا إبراهيم عالمة له تاريخه مع المنتخب وإنجازاته حاضرة ولا يستطيع أحد نكرانها وهو قامة رياضية وطنية قدم الكثير لمنتخباتنا بمختلف فئاتها".

وأشار المكتب التنفيذي إلى أنه لا توجد أي نية لمعاقبة عالمة وكل هذا الكلام عار عن الصحة، وأن المسؤول المباشر عن الموضوع، هو اتحاد كرة القدم السوري الذي تمثله الآن اللجنة المؤقتة التي قامت بدورها بدعوة الحارس عالمة لعقد اجتماع الاثنين القادم، للاستفسار عن كل ما قيل واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من خالف الأنظمة والقوانين.

وكان عالمة، صرح لبرنامج إذاعي عن وجود مخالفات في اتحاد كرة القدم السوري.

المصدر: الاتحاد الرياضي العام السوري