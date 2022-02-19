الروسي بولشونوف يحصد ثالث ميدالياته في أولمبياد بكين

حصد الروسي، ألكسندر بولشونوف، ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا في بكين، بتتويجه اليوم السبت، بلقب سباق الماراثون في البياثلون "الانطلاق الجماعي" .

وقطع البطل الروسي البالغ عمره 25 عاما، مسافة السباق بزمن قدره ساعة واحدة، و 11 دقيقة، و32.7 ثانية، وجاء الروسي الآخر إيفان ياكيموشكين، في المركز الثاني، بفارق 5.5 ثانية.

وحل المتزلج النرويجي سيمين هيغستاد كروجر، في المركز الثالث، بفارق 7 ثوان عن المتصدر.

وتم تأجيل السباق لمدة ساعة واختصار مسافته من 50 كيلومترا إلى 30 كيلومترا، بسبب الرياح الشديدة وانخفاض درجة الحرارة في مكان السباق.

ونال بولشونوف ثلاث ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية) في أولمبياد بكين التي تختتم منافساتها غدا الأحد.

المصدر: .sportbox.ru