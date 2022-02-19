صحفية إيطالية تضع مهاجم فيورنتينا في موقف محرج وتعرضه للانتقادات (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مثيرا لمهاجم فيورنتينا الجديد، البرازيلي آرثر كابرال، من المؤتمر الصحفي الذي عقده لتقديمه لاعبا في صفوف "الفيولا".

وانضم كابرال، البالغ عمره 23 عاما، بشكل رسمي إلى فيورنتينا خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من بازل السويسري، ليحل محل الصربي دوسان فلاهوفيتش، المنتقل إلى يوفنتوس.

Fiorentina forward Arthur Cabral and Rossella Petrillo 😀pic.twitter.com/V7wnZlIFS4 — Hrach Khachatryan (@hrachoff) February 17, 2022

وظهر المهاجم البرازيلي، وهو يحدق وينظر بإعجاب للإعلامية الإيطالية روسيلا بيتريلو، التي أدارت المؤتمر الصحفي لتقديمه لوسائل الإعلام المحلية.

وقال موقع "فوتبول إيطاليا"، إن الفيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة، وذلك رغم أنه مؤتمر صحفي روتيني لتقديم لاعب جديد في النادي الإيطالي.

ووفقا لذات الموقع، فإن العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدوا كابرال، ونشرت بعض وسائل الإعلام الأجنبية، بما في ذلك صحيفة "ماركا" الإسبانية، الفيديو الذي تسبب في ردود فعل غاضبة من آلاف المشجعين في إيطاليا على المهاجم البرازيلي.

المصدر: football-italia