مرتضى منصور يحسم مصير أبو جبل بعد انتشار أنباء انتقاله للسعودية

حسم رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم، مرتضى منصور، مصير حارسه محمد أبو جبل، بعد أنباء اتفاق الأخير مع نادي النصر السعودي للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات خلال اجتماعه بمديري صفحات نادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي: "جلست مع أبو جبل وأكد لي أنه سيستمر مع نادي الزمالك، لا أزمة معه".

#عاجل | #النصر يتفق بصفة نهائية مع محمد أبو جبل الحارس الدولي المصري «جاباسكي» في صفقة انتقال حر للانضمام إلى صفوف الفريق صيفا



(من: @bandar_52 ) — الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) February 17, 2022

وتابع: "كل ما يقال شائعات، أطالب بإيقاف هذه الشائعات وعدم الترويج لها".

وكانت صحيفة "الرياضية" السعودية، كتبت عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن النصر السعودي اتفق بصفة نهائية مع محمد أبو جبل، لضمه مجانا بعد نهاية عقده مع الزمالك في الصيف المقبل.

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وكان أبوجبل، خطف الأضواء في نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا التي استضافتها الكاميرون مؤخرا، بقيادته منتخب "الفراعنة" لبلوغ المباراة النهائية، قبل الخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال.

وسبق لأبو جبل البالغ من العمر 32 عاما، اللعب لأندية إنبي، وسموحة، ويدافع عن ألوان الزمالك منذ العام 2019.

المصدر: وكالات