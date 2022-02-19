المهاجم الجزائري بونجاح يثير جدلا واسعا في قطر (فيديو)

أثار المهاجم الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، جدلا واسعا خلال مباراة فريقه السد ونادي قطر لحساب الأسبوع الـ18 من الدوري القطري لكرة القدم.

وظهر بونجاح في حالة غضب شديد لحظة استبداله في الدقيقة 70 من قبل مدربه الإسباني، خافي غارسيا، خلال انتصار فريقه السد على قطر 1-0.

احتجاج بغداد بونجاح على تغييره في الدقيقة 70.

مثل هذه التصرفات ستزيد الضغط على بونجاح اكثر، اتمنى ان يخرج منها في اقرب وقت ممكن. pic.twitter.com/uRGIMfvvnI — wahid boussiouf .✍ (@wahidbouciouf) February 17, 2022

🚨بغداد #بونجاح غير راضي على استبداله في الدقيقة 70 بزميله الغاني أندريه آيو في مباراة السد ونادي قطر

النتيجة كانت 1-0 للسد pic.twitter.com/K1jz1hP55M — Yacine Benlamnouar (@YBenlamnouar) February 17, 2022

ولم يتقبل المهاجم الجزائري تغييره وتلفظ بنبرة حادة ببعض الكلمات خلال خروجه من الملعب، قبل أن يتجاهل مدربه ويتوجه مباشرة إلى غرف تبديل الملابس، ويرفض الجلوس على دكة البدلاء.

والمثير أن بونجاح حاول احتواء الوضع سريعا عقب نهاية المباراة، حيث ذهب إلى مدربه غارسيا، وقام بمصافحته، والتحدث معه، فيما يشبه وكأنه يعتذر على ما بدر منه في المباراة.

بغداد بونجاح يصافح الإسباني غراسيا مدرب السد، كإعتذار على الطريقة التي احتج بها بعد تغييره في الدقيقة 70. pic.twitter.com/fuF0M4uCb3 — wahid boussiouf .✍ (@wahidbouciouf) February 17, 2022

ويمر بونجاح بفترة عصيبة في مسيرته، حيث لم يعد يسجل الأهداف بتلك الغزارة التي تعود عليها في المواسم الماضية، سواء مع فريقه السد أو منتخب بلاده الجزائر.

ومن المتوقع أن يتواجد بونجاح ضمن تشكيلة الجزائر التي ستواجه الكاميرون ذهابا وإيابا نهاية الشهر المقبل، في المرحلة الفاصلة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

المصدر: RT