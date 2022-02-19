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المهاجم الجزائري بونجاح يثير جدلا واسعا في قطر (فيديو)

الرياضة

المهاجم الجزائري بونجاح يثير جدلا واسعا في قطر (فيديو)
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أثار المهاجم الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، جدلا واسعا خلال مباراة فريقه السد ونادي قطر لحساب الأسبوع الـ18 من الدوري القطري لكرة القدم.

وظهر بونجاح في حالة غضب شديد لحظة استبداله في الدقيقة 70 من قبل مدربه الإسباني، خافي غارسيا، خلال انتصار فريقه السد على قطر 1-0.

ولم يتقبل المهاجم الجزائري تغييره وتلفظ بنبرة حادة ببعض الكلمات خلال خروجه من الملعب، قبل أن يتجاهل مدربه ويتوجه مباشرة إلى غرف تبديل الملابس، ويرفض الجلوس على دكة البدلاء.

والمثير أن بونجاح حاول احتواء الوضع سريعا عقب نهاية المباراة، حيث ذهب إلى مدربه غارسيا، وقام بمصافحته، والتحدث معه، فيما يشبه وكأنه يعتذر على ما بدر منه في المباراة.

ويمر بونجاح بفترة عصيبة في مسيرته، حيث لم يعد يسجل الأهداف بتلك الغزارة التي تعود عليها في المواسم الماضية، سواء مع فريقه السد أو منتخب بلاده الجزائر.

ومن المتوقع أن يتواجد بونجاح ضمن تشكيلة الجزائر التي ستواجه الكاميرون ذهابا وإيابا نهاية الشهر المقبل، في المرحلة الفاصلة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

المصدر: RT

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