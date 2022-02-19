الرجاء المغربي يحقق فوزا تاريخيا على وفاق سطيف الجزائري (فيديو)

انتزع نادي الرجاء المغربي فوزا تاريخيا وثمينا من مضيفه وفاق سطيف الجزائري (1-0 ) في مباراة جمعت الفريقين أمس الجمعة لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويدين النادي المغربي بالفضل في هذا الفوز، للاعبه محمد زريدة، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة بطريقة جميلة في الدقيقة 72، بعدما انفرد بالحارس الجزائري، قبل أن يرفع الكرة من فوق رأسه بكل هدوء لتسكن الشباك.

وبفضل هذا الفوز، رفع الرجاء رصيده إلى ست نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد وفاق سطيف عند ثلاث نقاط، ويتقاسم وصافة المجموعة مع أمازولو الجنوب إفريقي، الفائز أمس أيضا بهدف دون رد على ضيفه حوريا الغيني، متذيل ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

وهذا الفوز هو الأول للرجاء على حساب وفاق سطيف بالجزائر، والثالث للكرة المغربية أمام نظيرتها الجزائرية على أحد ملاعب الأخيرة، في مختلف البطولات.

وكان الرجاء، قد توج بأول لقب قاري له عام 1989 على الأراضي الجزائرية، عندما فاز بدوري أبطال إفريقيا على حساب مولودية وهران في المباراة النهائية.

المصدر: وكالات