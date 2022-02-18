تورينو يجبر يوفنتوس على تقاسم نقاط الديربي (فيديو)
فرض تورينو التعادل الإيجابي 1-1 على مضيفه يوفنتوس في ديربي مدينة تورينو الذي جمعهما يوم الجمعة في افتتاح منافسات الجولة الـ26 من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".
وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل عن طريق الهولندي ماتياس دي ليخت في الدقيقة الـ13، وعادل تورينو عن طريق قائده أندريا بيلوتي في الدقيقة الـ62 من عمر اللقاء.
بعد مباراة مثيرة في تورينو 🔥— الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) February 18, 2022
التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الديربي ⚖️#يوفنتوس_تورينو 1⃣➖1⃣#الدوري_الإيطالي 💎 #الكالتشيوpic.twitter.com/QZkZQLbQ55
وبهذا التعادل، رفع يوفنتوس رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع، ورفع تورينو رصيده إلى 33 نقطة في المركز العاشر على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".
المصدر: RT
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