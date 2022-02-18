 
مباشر

تورينو يجبر يوفنتوس على تقاسم نقاط الديربي (فيديو)

الرياضة

تورينو يجبر يوفنتوس على تقاسم نقاط الديربي (فيديو)
legion-media.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sfbv

فرض تورينو التعادل الإيجابي 1-1 على مضيفه يوفنتوس في ديربي مدينة تورينو الذي جمعهما يوم الجمعة في افتتاح منافسات الجولة الـ26 من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل عن طريق الهولندي ماتياس دي ليخت في الدقيقة الـ13، وعادل تورينو عن طريق قائده أندريا بيلوتي في الدقيقة الـ62 من عمر اللقاء.

وبهذا التعادل، رفع يوفنتوس رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع، ورفع تورينو رصيده إلى 33 نقطة في المركز العاشر على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا