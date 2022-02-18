الروسي روبليف يتأهل إلى نصف نهائي بطولة مرسيليا للتنس (فيديو)

تأهل الروسي أندريه روبليف إلى الدور نصف النهائي من بطولة مرسيليا الفرنسية لكرة المضرب، بعد فوزه اليوم الجمعة على الفرنسي لوكاس بويل بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وحسم روبليف البالغ 24 عاما المباراة لمصلحته بمجموعتين لواحدة، نتائجها: 6-3 و1-6 و6-2، خلال ساعة واحدة و41 دقيقة.

Top performance 👏@AndreyRublev97 survives a gruelling encounter with Pouille to come through 6-3 1-6 6-2 and reach the semi-finals in Marseille!#O13Provencepic.twitter.com/77Mt1dCmU2 — Tennis TV (@TennisTV) February 18, 2022

وسيتنافس روبليف في المربع الذهبي للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من نصف مليون يورو، مع الفرنسي بنيامين بونزي الفائز على الروسي أصلان كاراتسيف بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-1 و6-3.

Breaking new ground 🙌@BenjaminBonzi is through to his first-ever ATP semi-final after a stunning 6-1 6-3 win over Karatsev in Marseille!#O13Provencepic.twitter.com/Nd72v80xT0 — Tennis TV (@TennisTV) February 18, 2022

المصدر: rsport.ria.ru