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الروسي روبليف يتأهل إلى نصف نهائي بطولة مرسيليا للتنس (فيديو)

الرياضة

الروسي روبليف يتأهل إلى نصف نهائي بطولة مرسيليا للتنس (فيديو)
legion-media.ru
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تأهل الروسي أندريه روبليف إلى الدور نصف النهائي من بطولة مرسيليا الفرنسية لكرة المضرب، بعد فوزه اليوم الجمعة على الفرنسي لوكاس بويل بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وحسم روبليف البالغ 24 عاما المباراة لمصلحته بمجموعتين لواحدة، نتائجها: 6-3 و1-6 و6-2، خلال ساعة واحدة و41 دقيقة.

وسيتنافس روبليف في المربع الذهبي للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من نصف مليون يورو، مع الفرنسي بنيامين بونزي الفائز على الروسي أصلان كاراتسيف بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-1 و6-3.

المصدر: rsport.ria.ru

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