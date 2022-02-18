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بعد اليوم الـ14 للمنافسات.. تعرف على ترتيب جدول ميداليات أولمبياد "بكين 2022"

الرياضة

بعد اليوم الـ14 للمنافسات.. تعرف على ترتيب جدول ميداليات أولمبياد
Globallookpress Maxim Thore
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عززت النرويج صدارتها في جدول ترتيب ميداليات النسخة الـ24 من الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022"، التي تستضيفها الصين من الـ4 ولغاية الـ20 من فبراير الجاري.

وأضافت النرويج إلى رصيدها اليوم 5 ميداليات ملونة، واحدة ذهبية وأخرى فضية و3 برونزية.

وحصدت روسيا ميدالية برونزية واحدة نالها الروسي سيرغي ريدزيك في مسابقة التزلج على المطبات الثلجية.

وضمن المنتخب الروسي في مسابقة هوكي الجليد إحدى الميداليتين، الذهبية أو الفضية، بعد أن تأهل إلى المباراة النهائية، عقب فوزه على نظيره السويدي في المربع الذهبي.

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ترتيب جدول الميداليات بعد منافسات اليوم الـ14 من أولمبياد بكين:

1- النرويج (15 ذهبية و8 فضية و11 برونزية)

2- ألمانيا (10 ذهبية و7 فضية و5 برونزية)

3- الولايات المتحدة (8 ذهبية و8 فضية و5 برونزية)

4- الصين (8 ذهبية و4 فضية وبرونزيتان)

5- هولندا (7 ذهبية و5 فضية و4 برونزية)

6- السويد (7 ذهبية و5 فضية و4 برونزية)

7- سويسرا (7 ذهبية وفضيتان و5 برونزية)

8- النمسا (6 ذهبية و7 فضية و4 برونزية)

9- روسيا (5 ذهبية و9 فضية و13 برونزية).

الجدول كاملا:

بعد اليوم الـ14 للمنافسات.. تعرف على ترتيب جدول ميداليات أولمبياد

المصدر: olympics.com

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