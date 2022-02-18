النرويجي يوهانيس بو الأكثر تتويجا في بكين بعد لقب رابع في البياثلون

حصد النرويجي يوهانيس بو، ذهبيته الرابعة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا في بكين، بتتويجه اليوم الجمعة بلقب سباق البياثلون لمسافة 15 كلم "انطلاق جماعي".

وبات يوهانيس بو (28 عاما)، الرياضي الأكثر تتويجا بالمعدن الأصفر في بكين، بعد أن أضاف ذهبيته إلى ألقابه في سباق السرعة 10 كلم، التتابع 4 مرات 7.5 كلم رجال، والتتابع المختلط، علما بأنه أحرز أيضا برونزية الفردي 20 كلم.

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وتقدم النرويجي في سباق البياثلون لمسافة 15 كلم الذي أقيم اليوم، على السويدي مارتن بونسيلووما، الذي أحرز الفضية، وعلى مواطنه فيتلي شاستاد كريستيانسن، صاحب البرونزية.

وفرط الفرنسي كنتان فيون ماييه، في ذهبية ثالثة وميدالية سادسة من كل المعادن في بكين كانت ستجعله الرياضي الأكثر صعودا على منصة التتويج في العاصمة الصينية، بعد أن حل رابعا على بعد قرابة 13 ثانية من المركز الثالث في ظل ظروف عاصفة أعاقت المتنافسين.

وسيغادر الفرنسي ابن الـ29 عاما العاصمة الصينية بخمس ميداليات أسوة بيوهانيس بو، لكن بينها ذهبيتان وثلاث فضيات.

وتعتبر النرويجية مارتي أولسبو رويزلاند، أكثر المتوجات بالذهب لدى السيدات في بكين مع ثلاثة ألقاب في البياثلون، مقابل برونزيتين.

المصدر: أ ف ب