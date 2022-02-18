 
مباشر
عاجل
بقيادة بوتين.. قوات الردع الاستراتيجي الروسية تنفذ تدريبات تشمل إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة

أولمبياد بكين.. فحص إيجابي للمنشطات لرياضية أوكرانية في الزلاجات

الرياضة

أولمبياد بكين.. فحص إيجابي للمنشطات لرياضية أوكرانية في الزلاجات
https://www.championat.com/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sf48

أعلنت الوكالة الدولية للمنشطات، اليوم الجمعة، أن نتيجة فحص المنشطات الذي خضعت له الأوكرانية ليدييا هونكو في رياضة الزلاجات خلال دورة الألعاب الأولمبية في بكين، جاءت إيجابية.

وتناولت هونكو، مادة محظورة على لوائح الوكالة المسؤولة عن برنامج الكشف عن المنشطات خلال الألعاب الشتوية المقامة حاليا في بكين، وقد تم إيقافها بصورة موقتة.

وهي ثاني حالة منشطات تتعلق بالبعثة الأوكرانية في أولمبياد بكين.

وكانت الوكالة الدولية، أعلنت الأربعاء الماضي، أن الأوكرانية فالنتينا كامينسكا، التي شاركت في سباق التزلج للمسافات الطويلة، خضعت لفحص جاءت نتيجته إيجابية إثر تناولها أكثر من مادة منشطة.

المصدر: أ ف ب

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا