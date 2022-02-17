الدوري الأوروبي .. ريال بيتس يحرج زينيت بطرسبورغ على أرضه
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حقق فريق ريال بيتيس فوزا ثمينا على زينيت سانت بطرسبرغ بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس، ضمن مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.
وأقيمت المباراة في معقل الفريق الروسي"غازبروم أرينا" ضمن مواجهات ذهاب دور خروج المغلوب بالبطولة القارية.
وجاءت أهداف ريال بيتيس عن طريق جويدو رودريغيز في الدقيقة 8، وويليان خوسي دي سيلفا في الدقيقة 18، وأندريس جواردادو في الدقيقة 41.
أما هدفي زينيت فكانا بقدم أرتيوم دزيوبا في الدقيقة 25، ومالكوم دي أوليفيرا عند الدقيقة 28.
يذكر أن مباراة الإياب بين زينيت وريال بيتيس ستقام في إسبانيا في الـ24 فبراير الجاري بدور خروج المغلوب في الدوري الأوروبي.
المصدر:RT
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