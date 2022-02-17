أبو جبل يخرج عن صمته ردا على أنباء العروض للرحيل عن الزمالك
علق محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك المصري على أنباء تلقيه عروضا من بعض الأندية خلال الفترة الماضية.
ونشر أبو جبل تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: "لا يوجد لي أي وكيل لاعبين في مصر غير أخي مصطفى أبو جبل فقط".
وأكمل: "وكل ما يقال على لسان وكلاء عن العروض ما هو إلا اجتهاد منهم ولم أتواصل مع أي وكيل مصري".
لا يوجد لي اي وكيل لاعبين في مصر غير اخي مصطفي ابوجبل فقط— Mohamed Abo Gabal (@mohmedabogabal) February 17, 2022
وكل ما يقال علي لسان وكلاء عن العروض ما هو الا اجتهاد منهم ولم اتواصل مع اي وكيل مصري
تركيزي الان منصب مع فريقي نادي الزمالك فقط لاغير @melody50991186
وختم: "تركيزي الآن منصب مع فريقي نادي الزمالك فقط لا غير".
وأعلن أحد الوكلاء عن تلقي أبو جبل عرضا من النصر السعودي للانتقال إليه مطلع الموسم المقبل.
وأثار حارس الزمالك الإعجاب بعد تألقه مع منتخب "الفراعنة" خلال النسخة الأخيرة من بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي حل فيها المنتخب المصري وصيفا.
المصدر: twitter/mohmedabogabal
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