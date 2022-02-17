لأول مرة.. أولمبياد بكين بدون حالات إصابة جديدة بكورونا

أعلن منظمو أولمبياد "بكين 2022" الشتوية التي تستضيفها الصين من الـ4 ولغاية الـ20 من فبراير الجاري، عن يومهم الأول دون حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ولم تكن هناك نتائج إيجابية جديدة أسفرت عنها اختبارات كوفيد بين 5239 رياضيا ومسؤولي فرق، و63731 عاملا داخل فقاعة بكين الأولمبية في فترة الـ24 ساعة أمس الأربعاء، وفقا للأرقام المنشورة اليوم الخميس.

حيث يجب أن يخضع كل شخص داخل الفقاعة لاختبارات كورونا يوميا.

ووصل سبعة أشخاص فقط إلى مطار بكين أمس الأربعاء لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، ولم يظهر أي منهم نتيجة إيجابية ، أي جميعهم غير مصابين.

وتم الكشف عن إجمالي 435 اختبارا إيجابيا مؤكدا منذ 23 يناير، بين أكثر من 1.6 مليون اختبار، ومن بين هؤلاء 264 رياضيا ومسؤولا، و171 عاملا في الأولمبياد.

المصدر: "أسوشيتد برس"