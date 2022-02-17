أنس تشق طريقها في دورة دبي وتضرب موعدا مع هاليب في ربع النهائي
حجزت النجمة التونسية أنس جابر، مقعدها في الدور ربع النهائي لبطولة دبي للتنس لفئة 500 نقطة، وذلك عقب فوزها على الأمريكية جسيكا بيغولا، بمجموعتين دون رد.
واحتاجت النجمة التونسية، المصنفة عاشرة عالميا، إلى 67 دقيقة فقط لتحقيق انتصارها على منافستها الأمريكية، بواقع 6-3، و6-1.
Absolutely wonderful 😍 @Ons_Jabeur wins and on to the quarterfinals! pic.twitter.com/3X9vIOyNSd#DDFTennis— Dubai Tennis Champs (@DDFTennis) February 16, 2022
وضربت أنس موعدا ناريا في الدور ربع النهائي، مع المصنفة أولى عالميا سابقا، الرومانية سيمونا هاليب، المتأهلة على حساب مواطنتها إلينا غابريالا روس (6-3 و6-2).
Quarterfinalists in Dubai 📝— wta (@WTA) February 16, 2022
🇨🇿 Kvitova vs. Ostapenko 🇱🇻
🇨🇭 Teichmann vs. Kudermetova 🇷🇺
🇷🇴 Halep vs. [8] Jabeur 🇹🇳
🇨🇿 Vondrousova vs. Yastremska 🇺🇦#DDFTennis
وتقام مواجهة أنس وهاليب في وقت لاحق اليوم، علما بأن الأخيرة كانت قد أقصت أنس من بطولة دبي المفتوحة في نسخة 2020، عندما فازت عليها في ثمن النهائي بمجموعتين لواحدة، بواقع 1-6، و6-2، و7-6.
المصدر: وكالات
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