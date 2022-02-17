برشلونة يواجه نابولي في أقوى مباريات أمسية ملحق الدوري الأوروبي

يخوض برشلونة غمار الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم للمرة الأولى منذ 18 عاما، عندما يستضيف اليوم الخميس نابولي، في أقوى مباريات ذهاب الملحق المؤهل الى الدور ثمن النهائي.

وتشارك في هذا الملحق الأندية التي احتلت المركز الثالث في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وتلك التي حلت ثانية في مجموعاتها في "يوروبا ليغ"، على أن تقام مباريات الإياب في الـ24 من الشهر الحالي.

وخرج النادي الكتالوني من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا بحصاد مرير: هدفان في 6 مباريات و9 في شباكه، والمركز الثالث برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل و3 هزائم، في حين لم تشفع عودة لاعبه تشافي هرنانديز لتسلم زمام الأمور الفنية في إعادة إحياء آمال برشلونة في المسابقة القارية الأم التي توج بلقبها خمس مرات.

وخاض برشلونة، صاحب المركز الرابع في "لا ليغا"، متأخرا بفارق 15 نقطة عن غريمه ريال مدريد المتصدر، خاض الأدوار الإقصائية للمسابقة الأم في المواسم الـ17 الماضية، وكانت المرة الأخيرة التي غاب عنها في موسم 2003-2004 عندما شارك وخرج من دور الـ16 لكأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ حاليا) أمام سلتيك الاسكتلندي.

وتشكل المواجهة أمام نابولي، المنافس على لقب الدوري الإيطالي، والذي لم تهتز شباكه سوى 17 مرة في 25 مباراة، فرصة مثالية للكتالونيين لدخول أجواء المنافسة على أعلى المستويات، وإعادة للمواجهة السابقة بينهما قبل عامين في دور الـ16 من دوري الابطال والتي انتهت بتأهل "البلاوغرانا" بفوزه 4-2 في مجموع المباراتين.

ولم يكن برشلونة الاسم العريق الوحيد الذي غادر بخفي حنين دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بل رافقه أيضا بوروسيا دورتموند الألماني الذي سيخوض بدوره منافسات "يوروبا ليغ".

وأسفرت القرعة عن وقوع النادي الألماني في مواجهة بطل اسكتلندا، غلاسكو رينجرز، حيث سيكون ملعب "سيغنال إيدونا بارك" الفصل الأول من مواجهة تتشوق فيها الجماهير رؤية المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند حاضرا في صفوف فريق "الأسود والأصفر".

المصدر: أ ف ب



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