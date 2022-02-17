نجم الزمالك المصري طارق حامد يتعرض لموقف "محرج" في الجيزة (فيديو)

انتشر خلال الساعات الماضية فيديو، يظهر فيه نجم الزمالك طارق حامد، في وضع لا يحسد عليه، بعد أن تم إيقافه من قبل شرطة المرور لارتكابه مخالفة أثناء قيادته سيارته في محافظة الجيزة.

وتداول رواد مواقع التواصل، فيديو يظهر فيه طارق حامد، وهو يتحدث مع ضابط مرور في أحد الكمائن المنتشرة على الطريق، بعد أن استوقفه الأخيرة بسبب تركيب "زجاج فاميه" على سيارته.

سحب رخص طارق حامد من احد اللجان المروريه .. بعيداً عن الانتماءات هل انت مع ام ضد تصرف رجل الشرطه انه يصوره ؟ pic.twitter.com/cT7yWe90hI — نـسـور افـريـقـيـا ™🦅 (@AfricaNsour) February 16, 2022

علاقة ممثل السلطة بالمواطن علاقة بتقوم على الاحترام المتبادل في اطار القانون الي بيحكم البلد وبينظم العلاقة دي! يعني مثلا لو طارق حامد خالف القانون،اخرك معاه انك تديله المخالفه وبس! اما انك توقفه قدامك وانت حاطط رجل على رجل وموقف جنبك دلدول يصوره قال يعني انت كده شبح وبتعلم عليه pic.twitter.com/VMBnvAabpQ — الأوشي (@eloshe2020) February 16, 2022

ونقلت صحفية "الوطن" عن مصدر داخل نادي الزمالك، قوله إن القصة تعود إلى أن طارق حامد كان يقود سيارته في أحد الشوارع الرئيسية، وتبين لإحدى اللجان أن سيارته بها "زجاج فاميه" وليس مثبتا في رخصته، ما تسبب في تسجيل مخالفة مرورية ضده وتوقفه لبضع دقائق من أجل الحديث معه عن المخالفة وتفاصيلها.

ويغيب طارق حامد عن المشاركة مع الزمالك منذ بداية العام الجاري، بعد تعرضه للإصابة، إذ غاب عن مباراة بيترو أتلتيكو الأنغولي في الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يغيب عن مباراة سموحة ببطولة الدوري المصري، كما سيغيب عن مباراتي ساغرادا الأنغولي، والوداد المغربي خلال الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

المصدر: صحيفة "الوطن" + وكالات