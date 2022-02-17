وفاق سطيف الجزائري يستقبل بعثة الرجاء المغربي بالورود (صور)

وصلت بعثة نادي الرجاء المغربي، أمس الأربعاء، إلى الجزائر حيث حظيت باستقبال رائع، قبل مواجهة وفاق سطيف، غدا الجمعة، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.

واستقبل المدير الرياضي لوفاق سطيف، هشام بوعود، بعثة الرجاء في المطار بالورود.

إستقبال وردي لبعثة نادي الرجاء البيضاوي المغربي بالجزائر تحسبا لخوض مواجهته بدوري الأبطال ضد وفاق سطيف مرحبا بالأشقاء ومبروك الفوز للأفضل 🇩🇿🇲🇦🤩🇩🇿🇲🇦😍 #TeamEss⭐️⭐️ #AllezLEntente 🏁🦅 pic.twitter.com/bM0ldocwlG — abd ennacer el bar/عبد الناصر البار (@nasronasro1988) February 16, 2022

وأثار هذا الاستقبال إعجاب الجماهير المغربية والجزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما وجه نادي الرجاء، الشكر لمسؤولي نادي وفاق سطيف على حفاوة الاستقبال، حيث كتب عبر حسابه في موقع "تويتر": "حطت طائرة بعثة نادي الرجاء الرياضي بسلام في مطار الجزائر الدولي.. ويتقدم نادي الرجاء الرياضي بالشكر لمسؤولي نادي وفاق سطيف الجزائري على الاستقبال الذي خصص لبعثة الفريق".

حطت الطائرة المقلة لبعثة نادي الرجاء الرياضي بسلام في مطار الجزائر الدولي🇩🇿

و يتقدم نادي الرجاء الرياضي بالشكر لمسؤولي نادي وفاق سطيف الجزائري على الاستقبال الذي خصص لبعثة الفريق🤝🏻#CluboftheCentury🇲🇦 #DimaRajapic.twitter.com/rhZeHOaPC9 — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) February 16, 2022

ويتقاسم الرجاء ووفاق سطيف صدارة مجموعتهما في دوري أبطال إفريقيا، بعدما حققا الفوز بالنتيجة ذاتها 1-0، في الجولة الأولى على حساب أمازولو الجنوب إفريقي وحوريا الغيني تواليا.

المصدر: حساب الرجاء على "تويتر"