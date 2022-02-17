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وفاق سطيف الجزائري يستقبل بعثة الرجاء المغربي بالورود (صور)

الرياضة

وفاق سطيف الجزائري يستقبل بعثة الرجاء المغربي بالورود (صور)
Raja Club Athletic@RCAofficiel
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وصلت بعثة نادي الرجاء المغربي، أمس الأربعاء، إلى الجزائر حيث حظيت باستقبال رائع، قبل مواجهة وفاق سطيف، غدا الجمعة، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.

واستقبل المدير الرياضي لوفاق سطيف، هشام بوعود، بعثة الرجاء في المطار بالورود.

وأثار هذا الاستقبال إعجاب الجماهير المغربية والجزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما وجه نادي الرجاء، الشكر لمسؤولي نادي وفاق سطيف على حفاوة الاستقبال، حيث كتب عبر حسابه في موقع "تويتر": "حطت طائرة بعثة نادي الرجاء الرياضي بسلام في مطار الجزائر الدولي.. ويتقدم نادي الرجاء الرياضي بالشكر لمسؤولي نادي وفاق سطيف الجزائري على الاستقبال الذي خصص لبعثة الفريق".

ويتقاسم الرجاء ووفاق سطيف صدارة مجموعتهما في دوري أبطال إفريقيا، بعدما حققا الفوز بالنتيجة ذاتها 1-0، في الجولة الأولى على حساب أمازولو الجنوب إفريقي وحوريا الغيني تواليا.

المصدر: حساب الرجاء على "تويتر"

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