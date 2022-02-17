الدوري الإسباني.. أتلتيكو يفرط في مباراته المؤجلة ويسقط أمام متذيل الترتيب

فرط أتلتيكو مدريد، في مباراته المؤجلة من المرحلة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بسقوطه على أرضه أمس الأربعاء، أمام متذيل الترتيب، ليفانتي، بنتيجة 0-1.

وبعد فوزه الدراماتيكي المجنون السبت الماضي على خيتافي 4-3 في لقاء شهد شوطه الأول ستة أهداف بالتساوي بين الفريقين، وحسم بهدف في الدقيقة 89، كانت الفرصة قائمة تماما أمام أتلتيكو لتحقيق فوزه الثاني تواليا والـ12 هذا الموسم على حساب ضيف يعاني الأمرين هذا الموسم.

ولكن ليفانتي فاجأ الجميع، وتغلب على الأتلتيكو، حامل اللقب، بهدف حمل توقيع غونزالو ميليرو، في الدقيقة 54.

وواصل أتلتيكو بذلك عجزه عن تحقيق أي فوز على ليفانتي للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري، حيث يرجع آخر انتصار له على منافسه إلى 23 يونيو 2020.

وبعد هذا الفوز، رفع ليفانتي رصيده إلى 14 نقطة، لكنه استمر في ذيل الترتيب بفارق 10 نقاط خلف مراكز الأمان.

في المقابل، تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 39 نقطة، ليبقى في المركز الخامس.

المصدر: وكالات