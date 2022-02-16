دوري الأبطال.. بايرن ميونخ ينجو من مصيدة سالزبورغ في الوقت القاتل (فيديو)

فرض بايرن ميونخ الألماني التعادل 1-1 على مضيفه سالزبورغ النمساوي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم أصحاب الأرض في النتيجة عند الدقيقة الـ21 عن طريق جونيور أدامو، وعادل للبايرن نجمه كينغسلي كومان في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

🤷‍♂️ Нет Нойера = есть голы в ворота «Баварии». Надеемся, что Мануэль этого всего не видит.



У «Зальцбурга» голассо завалил 20-летний Адаму, который вышел на замену. У парня дебютный гол в ЛЧ. И сразу такому гранду 🔥 pic.twitter.com/ueT6pc74N2 — Матч ТВ (@MatchTV) February 16, 2022

وسيستضيف الفريق البافاري مباراة الإياب التي ستحسم هوية المتأهل إلى الدور ربع النهائي في الثامن من مارس المقبل.

المصدر: RT