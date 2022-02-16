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دوري الأبطال.. بايرن ميونخ ينجو من مصيدة سالزبورغ في الوقت القاتل (فيديو)

الرياضة

دوري الأبطال.. بايرن ميونخ ينجو من مصيدة سالزبورغ في الوقت القاتل (فيديو)
Globallookpress via www.imago-images.de
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فرض بايرن ميونخ الألماني التعادل 1-1 على مضيفه سالزبورغ النمساوي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم أصحاب الأرض في النتيجة عند الدقيقة الـ21 عن طريق جونيور أدامو، وعادل للبايرن نجمه كينغسلي كومان في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وسيستضيف الفريق البافاري مباراة الإياب التي ستحسم هوية المتأهل إلى الدور ربع النهائي في الثامن من مارس المقبل.

المصدر: RT

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