التشكيلة الأساسية لمواجهة ليفربول وإنتر ميلان في دوري الأبطال

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب "سان سيرو" الذي يستضيف اليوم الأربعاء مباراة إنتر ميلان الإيطالي وضيفه ليفربول الإنجليزي، ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجه "الريدز": "هاندانوفيتش، سكرينيار، دي فري، باستوني، دومفريس، فيدال، بروزوفيتش، كالهانوغولو، بيريسيتش، دجيكو ولاوتارو".

💺 | دكة البدلاء



21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 38 Sangalli, 47 Carboni, 88 Caicedo https://t.co/Vl6BfFH11N — إنتر🏆🇮🇹 (@Inter_ar) February 16, 2022

فيما اختار الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول التشكيلة الأساسية التالية لفريقه لمواجهة مضيفه الإيطالي: "أليسون، أرنولد ترينت، كوناتي، فان ديك، روبرتسون، فابينيو، تياغو، إيليوت، ماني، صلاح وجوتا".

إليكم تشكيل الريدز الخاص بذهاب دور الـ16 أمام @Inter_ar في #دوري_أبطال_أوروبا ⭐️🔴#إنتر_ليفربول — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 16, 2022

وستقام مباراة الإياب في ليفربول في الثامن من مارس المقبل.

🔴 Harvey Elliott is handed his Champions League debut at the Stadio San Siro...



Your thoughts on this Liverpool XI❓@LFC | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 16, 2022

⚫️🔵 Bastoni has recovered from an ankle injury and starts in the Nerazzurri's back three. Vidal replaces the suspended Barella in the Inter midfield...@Inter_en | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 16, 2022

المصدر: RT