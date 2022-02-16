 
مباشر

التشكيلة الأساسية لمواجهة ليفربول وإنتر ميلان في دوري الأبطال

الرياضة

التشكيلة الأساسية لمواجهة ليفربول وإنتر ميلان في دوري الأبطال
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/seru

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب "سان سيرو" الذي يستضيف اليوم الأربعاء مباراة إنتر ميلان الإيطالي وضيفه ليفربول الإنجليزي، ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجه "الريدز": "هاندانوفيتش، سكرينيار، دي فري، باستوني، دومفريس، فيدال، بروزوفيتش، كالهانوغولو، بيريسيتش، دجيكو ولاوتارو".

فيما اختار الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول التشكيلة الأساسية التالية لفريقه لمواجهة مضيفه الإيطالي: "أليسون، أرنولد ترينت، كوناتي، فان ديك، روبرتسون، فابينيو، تياغو، إيليوت، ماني، صلاح وجوتا".

وستقام مباراة الإياب في ليفربول في الثامن من مارس المقبل.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا