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الروسي كاراتسيف يصعد إلى ربع نهائي بطولة مارسيليا للتنس (فيديو)

الرياضة

الروسي كاراتسيف يصعد إلى ربع نهائي بطولة مارسيليا للتنس (فيديو)
legion-media.ru
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تأهل الروسي أصلان كاراسيف إلى الدور ربع النهائي من بطولة مرسيليا الفرنسية لكرة المضرب، بعد فوزه اليوم الأربعاء على الدنماركي هولغير نويدسكوف روني بمجموعتين دون مقابل.

وحسم كاراتسيف المباراة بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-3 و7-6، خلال ساعتين و8 دقائق.

وسيواجه كاراتسيف في الدور المقبل للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من نصف مليون يورو، مع الفائز من مباراة الفرنسيين بيير يوغ إربير وبنيامين بونزي.

المصدر: rsport.ria.ru

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