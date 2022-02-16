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مدرب سان جيرمان يكشف عن موقف "كوميدي مؤلم" تعرض له بعد هدف مبابي القاتل قي شباك ريال مدريد (فيديو)

الرياضة

مدرب سان جيرمان يكشف عن موقف
Globallookpress JB Autissier via www.imago-image
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كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن موقف "كوميدي مؤلم" تعرض له، بعد هدف كيليان مبابي القاتل في شباك ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وسجل مبابي الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الرابعة والأخيرة من عمر اللقاء، ليطلق العنان لاحتفال هيستيري في ملعب "حديقة الأمراء" معقل النادي الباريسي.

وقال بوكتينيو في تصريح صحفي بعد المباراة، إنه تعرض لضربة قوية ومؤلمة في أنفه خلال الاحتفال بهدف مبابي حتى ظن أن أنفه تعرضت للكسر ليذهب بعدها لطبيب الفريق.

وقال المدرب الأرجنتيني: "بعد هدف مبابي شعرت بشيئين، الأول القفز فرحا بالهدف ثم تلقيت ضربة من باريديس الذي ضربني على أنفي بصدره وظننت أنه كسر أنفي".

وأضاف: "ذهبت إلى الطبيب لأخبره أن باريديس كسر أنفي هذا ما شعرت به بعد هدف مبابي في شباك ريال مدريد".

يذكر أن باريس سان جيرمان تغلب أمس الثلاثاء على ضيفه ريال مدريد بهدف دون مقابل في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في انتظار الحسم بمباراة الإياب في مدريد في التاسع من مارس المقبل.

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المصدر: RT

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