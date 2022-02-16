مدرب سان جيرمان يكشف عن موقف "كوميدي مؤلم" تعرض له بعد هدف مبابي القاتل قي شباك ريال مدريد (فيديو)

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن موقف "كوميدي مؤلم" تعرض له، بعد هدف كيليان مبابي القاتل في شباك ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وسجل مبابي الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الرابعة والأخيرة من عمر اللقاء، ليطلق العنان لاحتفال هيستيري في ملعب "حديقة الأمراء" معقل النادي الباريسي.

وقال بوكتينيو في تصريح صحفي بعد المباراة، إنه تعرض لضربة قوية ومؤلمة في أنفه خلال الاحتفال بهدف مبابي حتى ظن أن أنفه تعرضت للكسر ليذهب بعدها لطبيب الفريق.

وقال المدرب الأرجنتيني: "بعد هدف مبابي شعرت بشيئين، الأول القفز فرحا بالهدف ثم تلقيت ضربة من باريديس الذي ضربني على أنفي بصدره وظننت أنه كسر أنفي".

وأضاف: "ذهبت إلى الطبيب لأخبره أن باريديس كسر أنفي هذا ما شعرت به بعد هدف مبابي في شباك ريال مدريد".

PSG's Mauricio Pochettino feared he might have broken his nose during the celebrations of their winning goal vs Real Madrid in the Champions League! 👃💥 pic.twitter.com/Wfd0omV14P — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 16, 2022

يذكر أن باريس سان جيرمان تغلب أمس الثلاثاء على ضيفه ريال مدريد بهدف دون مقابل في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في انتظار الحسم بمباراة الإياب في مدريد في التاسع من مارس المقبل.

ЧТО СДЕЛАЛ МБАППЕ! Просто взял и вот так принес победу «ПСЖ» 💥💥💥



Всё началось с изящной пятки от Неймара. Сразу стало ясно, что если и гол, то будет фантастика 😎



Если побеждать, то красиво 🤩 pic.twitter.com/8MGTkfRdus — Матч ТВ (@MatchTV) February 15, 2022

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المصدر: RT