دي خيا يعادل رقما تاريخيا لشمايكل أسطورة حراسة "الشياطين الحمر"

تألق الإسباني دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد في الذود عن مرماه في المباراة التي فاز فيها فريقه على برايتون 2-0 أمس الثلاثاء في لقاء مؤجل من الجولة الـ18 من "البريميريغ".

وحسب شبكة "سكواوكا" العالمية لإحصاءات كرة القدم، فقد خرج دي خيا بشباك نظيفة للمرة رقم 128 طوال تاريخ مشاركاته مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعادل رقم حامي عرين "الشياطين الحمر" السابق، الدنماركي بيتر شمايكل، وبات بإمكانه تجاوزه في المباريات المقبلة.

David de Gea has now kept as many Premier League clean sheets as Peter Schmeichel (128).



United legends. 🤝 pic.twitter.com/kMSRXUwKYT — William Hill (@WilliamHill) February 15, 2022

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يذكر أن ثنائية اليونايتد سجلهما البرتغاليان كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديز في الدقيقتين 51 و90+7 على الترتيب.

المصدر: وكالات