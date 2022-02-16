ماني يكشف تفاصيل لقطته الشهيرة مع صلاح وأبو جبل في أمم إفريقيا (فيديو)

استعاد نجم نادي ليفربول، الدولي السنغالي ساديو ماني، تفاصيل مباراة نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة بالكاميرون، والتي جمعت منتخب بلاده بنظيره المصري.

وتوج منتخب السنغال باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على نظيره المصري بركلات الترجيح 4-2، بعدما تعادلا دون أهداف في النهائي الذي أقيم في السادس من فبراير الجاري.

إقرأ المزيد

وكانت أبرز اللقطات في المباراة النهائية، تلك التي جمعت ماني بزميله في ليفربول محمد صلاح، وحارس مرمى منتخب مصر محمد أبو جبل، خلال تصويب النجم السنغالي لركلة جزاء في بداية المباراة.

وقبل تسديد الركلة، توجه صلاح إلى أبو جبل، وبدا وكأنه يقدم له معلومات عن الطريقة المفضلة لماني في تصويب ضربات الجزاء، وهنا تدخل ماني في محاولة لتشتيتهما، ولكن أبوجبل نجح في التصدي للركلة.

وقال ماني في تعليقه على تلك الواقعة خلال مقابلة عبر قناة "Que Golazo"على منصة "يوتيوب": "تذكرنا بالفعل أنا وصلاح هذه اللقطة مؤخرا، لقد قال لي صلاح لماذا أتيت لرؤية الحارس؟ فقلت له لأنك تتحدث معه وأنا متأكد من أنك ستلعب معي ألعابا ذهنية، فقررت مبادلتك الفكرة".

وتابع: "رأيته يتحدث (مع أبو جبل) وأنا متأكد أنه لم يقل أشياء كثيرة، أعتقد أنها ألعاب ذهنية فأردت أن أشاركهم متعة هذه الألعاب، وقلت له اذهب يا مو وأخبره أنني سأسدد الكرة في الزاوية اليمنى".

وأتم: "كان الأمر بمثابة دعابة بيننا، كنا نتحدث بالأمس عن هذه الواقعة وضحكنا كثيرا".

ومن المرتقب أن يتواجه ماني وصلاح مجددا، عندما تتقابل السنغال ومصر ذهابا وإيابا نهاية الشهر المقبل في الدور الحاسم لتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

ولكن قبل هذا الموعد، سيتزامل صلاح وماني في مباريات فريقهما ليفربول، الذي سيخوض مساء اليوم اختبارا صعبا ضد إنتر ميلان في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات