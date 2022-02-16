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أولمبياد بكين.. منتخب روسيا يصعد لنصف نهائي مسابقة الهوكي على الجليد

الرياضة

أولمبياد بكين.. منتخب روسيا يصعد لنصف نهائي مسابقة الهوكي على الجليد
Sputnik
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تأهل منتخب روسيا إلى الدور نصف النهائي لمسابقة الهوكي على الجليد ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بكين، وذلك بفوزه اليوم الأربعاء على نظيره الدنماركي 3-1.

وينتظر المنتخب الروسي في المربع الذهبي، الفائز من اللقاء الذي سيجمع في وقت لاحق اليوم، بين المنتخبين الكندي والسويدي.

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وستجمع المباراة الثانية في الدور نصف النهائي، بين فنلندا المتأهلة على حساب سويسرا بفوزها عليها بنتيجة 5-1، وسلوفاكيا التي أطاحت بالمنتخب الأمريكي (3-2).

وستقام مباراتا الدور نصف النهائي بعد غد الجمعة.

المصدر: تاس

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