أول رد فعل لنجم الزمالك بعد "التسجيل المسرب" لنجلي مرتضى منصور

أثار تسجيل صوتي متداول لنجلي رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، تضمن شتائم لرموز النادي، ردود فعل واسعة، وتعهد نجم الزمالك السابق أيمن يونس، الذي ورد اسمه في التسجيل باللجوء للقضاء.

وأكد يونس، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، اتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه الواقعة، قائلا: "إحنا رجالة، وأكيد أعرف أخذ حقي وحق أمي وأولادي".

وأضاف: "المستشار أحمد جلال (نائب رئيس نادي الزمالك السابق) قال لي احتمال (فيك)، تركيب يقصد، وأنا أقول المحكمة تفصل".

احنا رجاله و أكيد حا اعرف أخد حقي و حق أمي و أولادي

المستشار أحمد جلال بيقولي احتمال فيك. تركيب يقصد

وانا بقوله المحكمه هي اللي تفصل..عزيزي

احنا اتربينا محترمين سفراء مهذبين ل نادي الزمالك و مصر و لعبه كره القدم..بس ولا بنهلل و لا بنطبل..و الاهم ما بسبش حقي.فما بالك بحق أمي. — Ayman Younis. ايمن يونس (@AymanYounis) February 15, 2022

وأكمل: "عزيزي إحنا تربينا محترمين سفراء مهذبين لنادي الزمالك ومصر ولعبة كرة القدم. لكن لا نهلل ولا نطبل.. والأهم لا أترك حقي. فما بالك بحق أمي".

وكان منصور الأب، نجح في انتخابات رئاسة نادي الزمالك لولاية جديدة، الأسبوع الماضي، بينما فاز نجله أحمد مرتضى بعضوية مجلس الإدارة.

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وفي التسجيل المسرب، الذي لم يتسن لنا التأكد من صحته، ينصح أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بالزمالك، في مكالمة هاتفية مع شقيقه أحمد، بعدم خوض الانتخابات على منصب نائب رئيس النادي.

وفي المكالمة، يشير أمير إلى عدم صلاحية لاعب الزمالك والمنتخب المصري السابق، أيمن يونس، للمنصب، موجها لفظا خادشا له، وشتائم لشخصيات أخرى مثل أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادي السابق.

المصدر: وكالات





