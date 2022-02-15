قبل انطلاق مواجهة ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. رسالة الخليفي تبشر بتجديد عقد مبابي

أشاد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان باللاعب كيليان مبابي مهاجم الفريق قبل دقائق قليلة من مواجهة ريال مدريد، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وصرح الخليفي عبر شبكة "كانال بلس" الفرنسية: "كيليان لاعب رائع، يتمتع بأعصاب فولاذية، إنه محترف مثالي، وأؤكد لكم أن عقله يركز على الفوز في مثل هذه المباريات الكبيرة".

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وأضاف رئيس بي إس جي: "كيليان فخور باللعب مع باريس سان جيرمان، وفخور بالتواجد في هذه المدينة، وسيظل كذلك دائما".

وينتهي تعاقد المهاجم الفرنسي الشاب مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، في الوقت الذي ترشحه تقارير صحفية عديدة بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

يذكر أن صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أكدت أمس الاثنين، أن انتقال مبابي لريال مدريد أصبح وشيكا للغاية، والصفقة باتت قريبة جدا.

وحاول ريال مدريد التعاقد مع مبابي في الصيف الماضي، لكن باريس سان جيرمان تمسك باللاعب على أمل إقناعه بالتجديد.

المصدر: kooora