بعد اليوم الـ11 للمنافسات.. تعرف على ترتيب جدول ميداليات أولمبياد "بكين 2022"

عززت النرويج صدارتها جدول ترتيب ميداليات النسخة الـ24 من الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022"، التي تستضيفها الصين من الـ4 ولغاية الـ20 من فبراير الجاري.

وكان الحدث الأبرز في اليوم الحادي عشر من أولمبياد 2022 هو البرنامج القصير للتزحلق على الجليد للسيدات، حيث للمرة الأولى بعد اختبار المنشطات الإيجابي، ذهبت الروسية كاميلا فالييفا للمنافسة على الجليد ونجحت في إحراز المركز الأول.

كما فاز المنتخب الروسي للرجال بالميدالية البرونزية في سباق التتابع بالبياثلون، وفضية سباق التزحلق على المضمار للفرق.

ترتيب جدول الميداليات بعد منافسات اليوم الـ11 من أولمبياد بكين:

1- النرويج (12 ذهبية و7 فضية و7 برونزية)

2- ألمانيا (9 ذهبية و6 فضية و3 برونزية)

3- الولايات المتحدة (7 ذهبية و6 فضية و4 برونزية)

4- النمسا (6 ذهبية و6 فضية و4 برونزية)

5- هولندا (6 ذهبية و4 فضية و3 برونزية)

6- الصين (6 ذهبية و4 فضية وبرونزيتان)

7- السويد (5 ذهبية و3 فضية و3 برونزية)

8- سويسرا (5 ذهبية و5 برونزية)

9- روسيا (4 ذهبية و7 فضية و9 برونزية).

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المصدر: olympics.com