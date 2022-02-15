أنشيلوتي يكشف موقف بنزيما من المشاركة في لقاء باريس سان جيرمان

عقد المدير الفني لنادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مؤتمرا صحفيا قبيل مواجهة باريس سان جيرمان المرتقبة مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الإيطالي عن مواجهة الفريق الباريسي: "الأحاسيس جيدة. نحن مفعمون بالثقة. ستكون مباراة صعبة، ضد منافس يطمح مثلنا للفوز بلقب هذه المسابقة. قد تكون المباراة النهائية اليوم ولن يتفاجأ أحد بذلك. نريد إقصاء منافس قادر على التنافس للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا".

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وحول إمكانية مشاركة الهداف كريم بنزيما الذي غاب عن مباريات الريال الأخيرة بسبب الإصابة، قال أنشيلوتي: "الكلمة الأخيرة هي لثلاثة أشخاص: اللاعب (بنزيما) والطبيب والمدرب. أعتقد أنني الأخير في القائمة. علي الاستماع أولا ثم اتخاذ القرار. التصريح الطبي مهم، ويحظى به اللاعب لأنه تدرب بالأمس وتدرب بمفرده دون أي مشكلة. كذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار إحساس اللاعب. بعد ذلك، على المدرب التفكير بأن اللاعب لم يشارك في المباريات منذ شهر، لكن كريم، ليس أي لاعب. إذا كان بحالة جيدة، فعليه اللعب بكل تأكيد".

وعن الضغط الذي يواجهه الريال في مواجهة مضيفه سان جيرمان، أحد أبرز المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، قال أنشيلوتي:

"الضغط الذي يواجهه كلا الفريقين هو بسبب مواجهة منافس قوي. بالنسبة لباريس سان جيرمان، فهذا هو الضغط الاعتيادي في هذا النوع من المباريات. ليس علينا التفكير كثيرا في المستقبل، يجب أن نستعد جيدا لهذه المباراة، تحمل الضغط وإدارته. لدينا حافز كبير، نلعب ضد فريق مذهل في ملعب كبير سيكون مليئا بالمشجعين وكل ما علينا التفكير فيه هو كيفية تقديم أفضل ما لدينا".

وأكمل المدرب الإيطالي: "بالنسبة للمدرب، ليس من الصعب التحضير لمثل هذه المباريات، لأن الحافز والذهن هما أهم شيء، وأنا على ثقة من أن اللاعبين سيقدمون 100 بالمئة من إمكانياتهم. على هامش ذلك، على المدرب أن يضع خطة جيدة، وأعتقد أن ذلك ليس صعبا، لا بالنسبة لي ولا بالنسبة لبوكيتينو (مدرب باريس سان جيرمان)".

المصدر: realmadrid.com