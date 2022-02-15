أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه يطلب تلفازا وفشارا بعد عودته مجددا إلى المستشفى

نقل النجم البرازيلي بيليه البالغ 81 عاما إلى المستشفى مرة أخرى لمواصلة العلاج من ورم في القولون بعد خضوعه لعملية جراحية في سبتمبر الماضي.

ونشر بيليه الرسالة التي تحتوي على الخبر بنفسه عبر حسابه على "إنستغرام"، مصحوبة بصورة يظهر فيها مبتسما.

وكتب أسطورة كرة القدم: "أصدقائي، كما كنت أفعل شهريا، أذهب إلى المستشفى لمواصلة علاجي. لقد طلبت بالفعل تلفزيونا كبيرا وفشارا حتى أتمكن من مشاهدة سوبر بول قريبا".

مضيفا: سأشاهد المباراة على الرغم من أن صديقي توم برادي (لاعب كرة قدم أمريكية سابق) لا يلعب، شكرا على كل رسائل الحب".

ولا يزال بطل العالم ثلاث مرات مع منتخب البرازيل، الذي يعتبره الكثيرون أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ، يتلقى العلاج من ورم القولون الذي تم اكتشافه في سبتمبر 2021 وخضع لعملية جراحية له مرة واحدة في مستشفى خاص في ساو باولو.

وبعدها بدأ عدة جلسات لتلقي العلاج الكيميائي التي أجبرته على الذهاب إلى المستشفى مرات عدة، الأمر الذي أثار شائعات حول صحته، ما اضطر نجم كرة القدم السابق نفسه أن ينفيها علنا.

وإضافة إلى الورم، تدهورت صحة بيليه في السنوات الأخيرة بسبب مشكلات في العمود الفقري والورك والركبة، ما قلل من حركته وأجبره على الخضوع لعملية جراحية، فضلا عن معاناته من بعض أزمات الكلى.

يذكر أن بيليه توج بكأس العالم ثلاث مرات أعوام (1958 و1962 و1970)، ولا يزال الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 77 هدفا في 92 مباراة.

المصدر: instagram/pele