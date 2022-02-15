باريس سان جيرمان يعلن عن قائمته لمواجهة ريال مدريد

كشف مدرب باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، قائمة فريقه التي ستخوض مباراة ريال مدريد المرتقبة مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وضمت القائمة 24 لاعبا، جاء على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي، والظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، إضافة إلى النجم البرازيلي نيمار، الذي تعافى من إصابة في كاحله الأيسر، والتي أبعدته عن الملاعب منذ نهاية نوفمبر الماضي.

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وشهدت القائمة أيضا، تواجد الثنائي السنغالي، لاعب الوسط إدريسا غايي، والمدافع عبدو ديالو، وذلك بعد تتويجهما مؤخرا مع منتخب بلادهما ببطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون على حساب مصر.

في المقابل، خلت القائمة من اسم المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس، الذي يعاني من الإصابة.

Le groupe pour la réception du Real Madrid ce soir ! 🔛🗒️ #PSGRM — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 15, 2022

وجاءت قائمة سان جيرمان لمواجهة الريال كالتالي:

نافاس، حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، فيراتي، مبابي، باريديس، إيكاردي، نيمار، دي ماريا، دانيلو، داغبا، فينالدوم، كورزاوا، هيريرا، ديالو، دراكسلر، كيرير، نونو مينديس، إدريسا غايي، ميسي، سيمونز، دوناروما، لوتيلييه.

المصدر: .psg.fr





