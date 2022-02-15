مواعيد مباريات اليوم في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

تفتتح اليوم الثلاثاء منافسات الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022، بإجراء مباراتين.

ويلعب مانشستر سيتي الإنجليزي، وصيف النسخة الماضية، ضد مضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي، في ذهاب ثمن النهائي في ملعب "خوسيه ألافالادي".

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وتنطلق المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت غرينتش.

وتجمع المباراة الثانية، ريال مدريد، حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب المسابقة القارية (13 لقبا)، بمضيفه نادي باريس سان جيرمان، المدجج بالنجوم أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كليان مبابي، والبرازيلي نيمار.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت غرينتش.

ومن المرتقب أن يلتقي مانشستر سيتي ضد سبورتينغ لشبونة في مباراة العودة في التاسع من الشهر المقبل، وهو ذات التاريخ الذي سيتقابل فيه ريال مدريد وباريس سان جيرمان مجددا، لتحديد المتأهلين للدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

المصدر: RT